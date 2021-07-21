Капитан "Барыса" Даррен Диц получил новое имя из-за романа с казашкой

Капитан хоккейного клуба "Барыс" канадец Даррен Диц опубликовал фото со своей возлюбленной, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы бурно отреагировали на фото спортсмена с девушкой.

Взял гражданство. Выучил один из двух языков Казахстана. Объехал пол страны. Начал встречаться с казашкой. Ну теперь это точно Даурен, - прокомментировал инстаграм-аккаунт один из пользователей.

Многие удивились и восхитились интернациональной парой (Диц - канадец). Большинство пожелали счастья молодой паре. А кто-то оставлял и другие позитивные комментарии.

"Шикарная пара!!!", "Хороший план, в дальнейшем Диц начнет играть бесплатно", "Даурен молодец", - пишут пользователи Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Darren Dietz (@darren.dietz_official)

Напомним, Диц с 2017 года выступает за "Барыс" и уже четыре года живет в Нур-Султане. В 2019 году совместно со сборной Казахстана завоевал первое место на чемпионате мира в дивизионе А. В этом году принял участие в чемпионате мира в элитном дивизионе, команда в групповом этапе заняла пятое место.

Читайте также: Лучше всего в Шымкенте и Алматы: Даррен Дитц из "Барыса" рассказал о своем турне по Казахстану