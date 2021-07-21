Еще 62 казахстанца скончались от КВИ и пневмонии за сутки

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 21 июля предоставили в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, от COVID-19 скончались 54 человека, от пневмонии с признаками КВИ - восемь.

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На 21 июля лечение от КВИ продолжают получать 64 367 человек (62 651+ и 1716 КВИ-), из них в стационарах находятся 20 050 пациентов, на амбулаторном уровне - 44 317.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 1157 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 263;

на аппарате ИВЛ - 160.

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