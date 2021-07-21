Чиновника задержали за взятку свыше 33 тыс. долларов в Алматинской области

Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области и руководства подрядной организации по подозрению в совершении особо тяжких коррупционных преступлений, сообщает zakon.kz.

Руководитель управления подозревается в получении от руководства ТОО взятки в сумме 33 500 долларов США из ранее оговоренных 90 млн тенге в качестве "отката" из расчета 15% от суммы договора, составляющей 666 млн тенге, по строительству объекта на территории области за признание ТОО победителем конкурса по государственному закупу работ и дальнейшее беспрепятственное принятия объемов выполненных работ на объекте, возводимом за счет средств, выделенных в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025". Антикоррупционная служба

В ведомстве уточнили, что должностное лицо, учредитель и директор подрядной организации задержаны по подозрению в получении и даче взятки в особо крупном размере и водворены в изоляторы временного содержания Алматинской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается. Другие сведения в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежат разглашению. Антикоррупционная служба