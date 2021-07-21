Лжеполицейский грабил прохожих в Алматы

20-летний житель Тараза, представляясь сотрудником полиции, грабил прохожих в Алматы, сообщает zakon.kz.

По данным полиции города, преступник уже был судим за совершение грабежей.

На этот раз способ преступлений несколько изменен. Теперь он грабил прохожих, представляясь сотрудником полиции. При задержании у него была изъята полицейская форма. Подозреваемого проверяют на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории Алматы и приграничных районов Алматинской области, - заявил начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.