Даулет Оспанов: Армейские международные игры - школа воинского мастерства

Говоря об Армейских международных играх, можно провести аналогию с играми Олимпийскими, на которых соревнуются лучшие спортсмены со всего мира. Каково значение АрМИ для Вооруженных сил и насколько оправданы финансовые затраты на участие в Играх, порталу zakon.kz рассказал начальник Департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК генерал-майор Даулет Оспанов.

- Даулет Рыскулбекович, что такое Армейские международные игры? В чем их особенность?

- Это мероприятия, на которых соревнуются военнослужащие разных стран в своем профессиональном мастерстве, в военном деле. Не на поле боя, а на полигонах и учебных полях выявляют, кто лучше владеет боевой техникой и оружием, кто лучше разбирается в своей специальности. Кто в случае боевых действий быстрее сориентируется, более качественно выполнит боевую задачу.

Представьте, как развивался бы спорт, не будь Олимпийских игр, чемпионатов мира, других международных турниров - соревнований как таковых вообще.

Именно во время Армейских международных игр наши воины могут оценить в сравнении с иностранными армиями эффективность подготовки как отдельных специалистов, так и системы боевой подготовки в целом.

По сути, Армейские международные игры - это форма боевой подготовки войск, только проводимая в состязательном формате, в усложненных условиях, в обстановке повышенного психоэмоционального напряжения. А значит, более интенсивная и эффективная.

- Как проходят АрМИ обычно?

- Обстановка на Играх зачастую экстремальная. В отличие от традиционных занятий по боевой подготовке, которые проводятся на своих полигонах, в ходе Армейских международных игр военнослужащие выполняют задачи на незнакомых учебных полях. Как правило, используются незнакомые им вооружение и военная техника, предоставленные организаторами конкурсов.

Воины действуют в условиях сильного психологического и эмоционального напряжения, в соперничестве с зарубежными командами, которых они не знают. Иногда под рев зрителей, болельщиков, под прицелом телекамер и в сопровождении прямой трансляции состязаний.

Незнакомые полигоны, постоянное психологическое давление, ограниченный лимит времени для принятия важных решений и выполнения упражнений - это отличная психологическая подготовка.

- Как долго военные готовятся к Играм?

- Подготовка к ним проводится в течение года в рамках занятий по боевой подготовке. Военнослужащие осваивают новые способы действий, новые приемы, новые хитрости. Доводят свои действия до автоматизма.

Посмотрите, как, к примеру, действуют танкисты на танковом биатлоне: за секунды выполняют посадку в танк, быстро и умело загружают боеприпасы, механик-водитель виртуозно управляет боевой машиной, а наводчик-оператор и командир танка с точностью поражают цели.

Это - образец, эталон для остальных танкистов. После участия в Играх и возвращения в свои части, подразделения, военнослужащие действуют очень уверенно, легко, демонстрируя всем свое профессиональное мастерство. И могут обучать этому своих сослуживцев, молодых воинов. Глядя на них, остальные невольно подтягиваются к их уровню.

- Отличная практика…

- Бесспорно! Кроме того, в конкурсы Армейских международных игр включены такие упражнения, которые раньше не так широко применялись в ходе боевой учебы.

Благодаря участию в Играх мы внесли коррективы в программу боевой подготовки, включили в нее упражнения и нормативы из конкурсов. Из примеров можно привести упражнение по стрельбе из ручных гранатометов из положения лежа, фланговую стрельбу танковых подразделений. Участие в конкурсе "Эльбрусское кольцо" дало мощный толчок дальнейшему развитию военного альпинизма, совершенствованию программы горной подготовки как разведывательных, так и общевойсковых подразделений.

- Осваивают ли воины в ходе подготовки какие-то новые для себя специальности?

- Да. Приведу пример - конкурс "Десантный взвод". Какие в общем представлении десантники? Высадились с парашютом в незнакомой местности, собрались, пробежали 10 километров, захватили высоту, уничтожили противника огнем, "заломали" всех в рукопашной схватке. Одним словом, "вижу цель - не вижу препятствий".

Но в ходе этого конкурса один из этапов предусматривает состязание по военной топографии. Очень сложная дисциплина. Для этого в состав команды мы включаем подготовленных инструкторов-топографов. В результате подготовки десантники, готовые крушить все и вся, обучаются в совершенстве ориентироваться в сложной местности, а топографы постигают азы воздушно-десантной подготовки. В других конкурсах ситуация аналогичная.

Наблюдая такое повышение профессионального мастерства, я обеими руками "за" участие в Армейских играх. Думаю, со мной согласится большинство: главнокомандующие, командующие, командиры частей неоднократно отмечали улучшение результатов боевой учебы в последние пять лет. Во многом это связано с участием в Армейских международных играх.

- Совсем скоро пройдут "АрМИ-2021". Как проводится подготовка к ним и как она влияет на плановую боевую учебу?

- Подготовке организована в несколько этапов - воинские части, региональные командования, Всеармейские соревнования.

Кстати, отборочные этапы конкурсов проходят в рамках занятий по боевой подготовке на полигонах по всей стране. К проведению этих конкурсов полигоны, естественно, нужно готовить. За пять лет в рамках подготовки к АрМИ ряд полигонов на всей территории Казахстана доведен до современного уровня. Такая обновленная учебно-материальная база дает возможность более качественно проводить все занятия, в том числе и не связанные с подготовкой к Играм.

Первый этап конкурсов начинается непосредственно в воинских частях и соединениях, поэтому практически все подразделения и части принимают в нем участие. Это создает здоровую конкуренцию, повышает уровень профессионализма личного состава.

Следующие этапы проходят в региональных командованиях и завершаются отбором в команду Вооруженных сил. На сегодняшний день все отборочные мероприятия завершены, состав команд сформирован. Идет подготовка непосредственно к конкурсам.

- Что значат Игры для престижа казахстанских Вооруженных сил?

- Можно говорить о реальной возможности показать всему миру силу, высокий уровень развития наших Вооруженных сил и в целом нашей страны. Ведь участие казахстанских команд во многих конкурсах Игр, победы наших военнослужащих при серьезнейшей конкуренции - это о многом говорит. Это делает нашу армию и Казахстан узнаваемыми в мире, поднимает международный авторитет и имидж нашей страны.

Кроме того, любые соревнования такого уровня стимулируют развитие научной мысли, рационализаторские предложения, внедрение более современных и актуальных технических разработок. Не секрет, что участники применяют определенные хитрости при подготовке вооружения и техники, так называемые "лайфхаки".

- Сколько средств уходит на участие в Армейских международных играх?

- В отношении нашего участия в АрМИ каких-то крупных дополнительных расходов не предполагается. Подготовка команд проводится в рамках средств, выделенных на боевую подготовку, то есть обучение личного состава. Даже если бы не было АрМИ, участники соревнований - это военнослужащие, которые должны бегать, стрелять, водить боевую технику. А здесь этот же объем учебных часов, только в рамках подготовки к Играм. В принципе, меняется только формат и интенсивность боевой подготовки.

Перемещение членов команд к местам проведения конкурсов осуществляется в рамках плановой практической подготовки летного состава военно-транспортной авиации.

Согласно положению, условиям проведения Игр, проживание, питание, банно-прачечное обслуживание и т.д. обеспечивается принимающей стороной и в статью расходов Министерства обороны не входит. Так что о затратности Игр говорить не приходится.

- Можно ли сказать, что АрМИ важны не только для ВС в целом, но и для каждого их участника в частности?

- Армейские международные игры - это возможность для каждого военнослужащего проявить себя в отборочных состязаниях, а для лучших - побывать на крупнейшем международном военном форуме. Что называется, себя показать и других посмотреть. Это весомый стимул.

Ни в одном из конкурсов наши воины не являются "статистами". Везде мы претендуем на самые высокие места.

Вообще, Казахстан - участник Игр с самого их основания. В 2014 году наша команда приняла участие в Танковом биатлоне. С тех пор мы постоянно направляем на АрМИ свои команды.

Скажу больше. Мы первыми расширили географию Игр - провели конкурсы за пределами России. Мы инициировали и в 2016 году провели на нашей территории конкурсы "Мастера артиллерийского огня" и "Снайперский рубеж". В 2017-м добавили конкурсы "Уверенный прием" для связистов и "Соколиная охота" для операторов БПЛА.

В наших инициативах, конечно, была небольшая хитрость. На международных учениях мы постоянно видим превосходство наших артиллеристов, связистов и снайперов. А по внедрению и применению беспилотников армия Казахстана - вообще одна из первых на постсоветском пространстве. Поэтому мы инициировали эти конкурсы в целях увеличения количества наших успехов на Играх. Пока мы неизменно являемся фаворитами в данных конкурсах. Конечно, при высокой конкуренции. Тем ценнее наши победы.

- Будут ли еще какие-то новшества от нашего Министерства обороны?

- В этом году мы вышли с предложениями ввести новые конкурсы по армейскому рукопашному бою и армейской тактической стрельбе.

В казахстанской армии за последние 2-3 года рукопашный бой приобрел большую популярность. Министр обороны, сам "рукопашник", кандидат в мастера спорта СССР, является председателем Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя. Начальник Генерального штаба - председатель Федерации армейского рукопашного боя. Не- случайно программа боевой подготовки предусматривает занятия этим видом спорта для всех категорий военнослужащих. Состязания в Вооруженных силах проводятся на всех уровнях.

Пока организаторы решили ввести рукопашный бой как этап "Десантного взвода" и "Отличников войсковой разведки".

Армейская тактическая стрельба пройдет как отдельный конкурс. Хотя это казахстанская инициатива, проходить конкурс будет в Рязани. У нас, кстати, она с 2020 года введена в программу боевой подготовки подразделений. Поэтому надеемся на победу как в этом, так и в остальных конкурсах.

Вообще, на предстоящих Играх наши военнослужащие выступят в 11 из 34 конкурсов. А два конкурса - "Мастера артиллерийского огня" и "Соколиная охота" - пройдут на территории Казахстана.

Так что смотрите Игры с 22 августа по 4 сентября, болейте за наших. Мы вас не подведем!