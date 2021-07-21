В Нур-Султане задержали мужчину, ограбившего ломбард с игрушечным пистолетом

20 июля на пульт "102" поступило сообщение от кассира, что несколько минут назад неизвестный мужчина, угрожая пистолетом, ограбил ломбард. Похитив 200 тыс. тенге, он скрылся в неизвестном направлении, сообщает zakon.kz.

Из показаний потерпевшей установлено, что в 12:00 к окошку подошел мужчина в медицинской маске и направил в ее сторону пистолет. Протянув в окошко целлофановый пакет, он тихим голосом сказал: "Быстрее ложи в пакет деньги, золото - все, что есть! Иначе убью!" После этих слов девушка беспрекословно сложила денежные средства с монетами и передала пакет в руки грабителю. пресс-служба Департамента полиции Нур-Султана

На место прибыл наряд полиции, были установлены приметы подозреваемого.

Операторами Центра оперативного управления в ходе мониторинга и просмотра видеокамер замечен мужчина, схожий по приметам с подозреваемым. Видеокадры запечатлели, как он, следуя быстрым шагом, незаметно выбросил неизвестный предмет. Позже проходивший мимо мужчина подобрал этот предмет, который оказался игрушечным пистолетом. пресс-служба ДП Нур-Султана

Злоумышленник по горячим следам был задержан полицейскими на парковке торгового дома - им оказался 28-летний житель пригородного поселка.

Подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания ДП. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". пресс-служба ДП Нур-Султана

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