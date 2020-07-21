Сбербанк дарит подарки в честь юбилея

К своему дню рождения банк разыгрывает Toyota Land Cruiser 300 и много других ценных призов.

ДБ АО "Сбербанк" проводит масштабную акцию, приуроченную к 180-летию банка. Клиенты, совершившие в период с 5 июля по 19 ноября оплату товара или услуги картой VISA от Сбербанка в мобильном приложении Sberbank KZ, в интернете или же посредством POS-терминала на сумму более 1 800 тг (включительно), автоматически становятся участниками розыгрыша призов.

Розыгрыш будет проходить каждые две недели на официальной странице Instagram. Всего в рамках акции банк подарит 150 призов, включая большое количество MacBook, Apple Watch, iPhone, техники Samsung, подписки на премиум-пакет онлайн-кинотеатра Okko, а также на стриминговый сервис СберЗвук, сертификаты в фитнес-клубы и многое другое. Главный приз – новая модель автомобиля Toyota Land Cruiser 300 – будет разыгран среди всех участников акции 19 ноября 2021 г.

Напомним, что в этом году Сбербанк России отмечает 180-летие и 15 лет работы дочернего банка в Казахстане. В юбилейный год банк проведёт ряд мероприятий, включая акции, розыгрыши ценных призов, культурные проекты и социальные инициативы, а также праздничное гала-мероприятие в столице Казахстана.

Таким образом Сбербанк в первую очередь чествует своих клиентов и благодарит их за доверие и сотрудничество.

Подробнее с условиями участия в акции "Сбербанк 180" можно ознакомиться по ссылке.

Призовой фонд акции:

За стартом всех юбилейных предложений можно проследить на официальном сайте Сбербанка.