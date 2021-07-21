В Усть-Каменогорске строят современный мусоросортировочный комплекс.

С ходом строительства завода по сортировке твердых бытовых отходов сегодня ознакомились представители администрации города, руководство компании Оператор РОП и экологи.

Строительство объекта началось 28 мая. На сегодняшний день на площадке залит фундамент здания, подведены коммуникации и ведутся подготовительные работы к монтажу корпуса из металлоконструкций. Комплекс расположен вблизи действующего мусорного полигона. Мусоровозы будут свозить собранные в городе объемы ТБО сначала на завод для автоматической сортировки и извлечения вторичного сырья.

По словам председателя Правления Оператор РОП Медета Кумаргалиева, запуск завода позволит сократить объемы отходов, попадающих на свалку.

Позавчера на полигоне горел мусор, потому что сейчас на полигон попадают отходы, представляющую материальную ценность, - это бумага, пластик. Вторсырье под воздействием климата начинает гореть. Когда мы запустим завод по сортировке, процесс горения отходов на полигоне будет исключен при соблюдении всех экологических норм и требований, - отметил руководитель РОП.

Делегации также было представлено доставленное из Греции оборудование автоматизированной сортировочной линии. Установка известного мирового бренда Sabo стоимостью 1,35 млрд тенге приобретена Оператором РОП и будет передана на баланс городского акимата.

На сегодняшний день из Греции доставлены оптические и баллистические сепараторы, следующей партией прибудут цепные и ленточные конвейеры, кабина предварительной сортировки, барабанный сепаратор, финальная поставка оборудования запланирована на август. В июне местные специалисты прошли на производственной площадке греческой компании Sabo недельное обучение на современном мусоросортировочном оборудовании. Занятия проходили в городе Халкида под кураторством инженеров и техников SABO Group. В июне в Усть-Каменогорске была завершена расстановка контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов. Раздельный сбор ТБО в регионе будет осуществляться по трем фракциям: "легкое" перерабатываемое вторсырье (пластик, бумага, металл), "тяжелое" (стекло) и "мокрое"- неперерабатываемые отходы (пищевые отходы и др.).

Акимат Усть-Каменогорска в свою очередь берет на себя обязательство довести уровень переработки отходов минимум до 30% в 2022 году. Неперерабатываемые отходы, согласно республиканской программе, будут направляться на завод Waste to energy. По словам заместителя городского акима Дениса Федченко, сейчас ведется подготовительная работа по проекту строительства завода по переработке отходов в энергию в Усть-Каменогорске. Ввод в эксплуатацию всех объектов позволит выстроить комплексную систему обращения с отходами в регионе.