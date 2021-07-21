Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 22-24 июля в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, сообщает zakon.kz.

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Нур-Султан

22 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 29-31 градус.

23 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 30-32 градуса.

24 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 31-33 градуса.

Алматы

22 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 34-36 градусов.

23 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 35-37 градусов.

24 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 35-37 градусов.

Шымкент

22 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 36-38 градусов.

23 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 37-39 градусов.

24 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 39-41 градус.

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