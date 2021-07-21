На посевной комбайнера убило током

21 июля в ЗКО произошла трагедия. Во время полевых работ комбайнера убило током, сообщает zakon.kz.

Несчастный случай произошел в 11:50 в четырех километрах от поселка Достык, района Байтерек, передает "Мой Город".

В пресс-службе департамента чрезвычайных ситуаций ЗКО сообщили, что 26-летний оператор-механизатор зерноуборочного комбайна при движении по полю задел линии электропередач выхлопной трубой. В результате его убило электрическим током.

На место происшествия выезжали пять сотрудников ДЧС ЗКО, - прокомментировали в ведомстве.