На посевной комбайнера убило током

21 июля 2021, 18:38
Фото: sq.com.ua/

21 июля в ЗКО произошла трагедия. Во время полевых работ комбайнера убило током, сообщает zakon.kz.

Несчастный случай произошел в 11:50 в четырех километрах от поселка Достык, района Байтерек, передает "Мой Город".

В пресс-службе департамента чрезвычайных ситуаций ЗКО сообщили, что 26-летний оператор-механизатор зерноуборочного комбайна при движении по полю задел линии электропередач выхлопной трубой. В результате его убило электрическим током.

На место происшествия выезжали пять сотрудников ДЧС ЗКО, - прокомментировали в ведомстве.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?