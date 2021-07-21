В Венгрии проведут референдум о защите детей от ЛГБТ- пропаганды

В Венгрии будет проведен референдум по вопросам защиты детей в связи с требованием Еврокомиссии о пересмотре венгерского закона о пропаганде ЛГБТ в школах, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию политика.

Брюссель совершал откровенные нападки на Венгрию в последние недели из-за закона о защите детей. В Западной Европе активисты ЛГБТ-движения посещают детские сады, школы, проводят мастер-классы по сексуальному просвещению. Они хотят делать то же самое в Венгрии. Именно поэтому бюрократы из Брюсселя угрожают нам и инициируют процедуры о нарушении прав, таким образом злоупотребляя властью. премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

На референдуме гражданам будут предложены пять вопросов: поддерживают ли они проведение презентаций для несовершеннолетних в образовательных учреждениях на тему сексуальной ориентации без одобрения родителей, пропаганду операций по смене пола, предоставление доступа несовершеннолетним к услугам по смене пола, показ в СМИ контента на тему смены пола и другого контента сексуального характера, который может повлиять на их развитие.

Указанный закон вступил в силу в Венгрии на прошлой неделе. Документ запретил демонстрацию тем гомосексуальности и смены пола в любом контенте, разрешенном для детей.

Ранее Европейская комиссия пригрозила подать на Венгрию в суд из-за нарушения прав секс-меньшинств. Стране дали два месяца, чтобы ответить на аргументы, представленные ЕК. Кроме того, Европейская комиссия известила Венгрию, что начинает против нее юридический процесс, который в итоге может привести к рассмотрению дела в Европейском суде. Кроме того, Еврокомиссия заморозила заявку Венгрии на ее долю в несколько миллиардов евро из общеевропейского фонда борьбы с последствиями пандемии.