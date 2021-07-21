"Кайрат" обыграл "Црвену Звезду" в домашнем матче Лиги Чемпионов

Алматинский "Кайрат" в матче второго отборочного раунда Лиги Чемпионов обыграл сербскую "Црвену Звезду", сообщает zakon.kz.

Встреча, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 2:1 в пользу "желто-черных", передает Sports.kz.

Первыми успеха добились хозяева, когда на 24-й минуте после розыгрыша углового Хосе Канте головой вколотил мяч в ворота.

Сербы пытались выровнять положение, однако по итогам первой половины даже одного опасного момента у ворот Стаса Покатилова не создали. Ближе к перерыву травму получил Гафуржан Суюмбаев, на второй тайм он уже не вышел.

Во второй половине встречи "Кайрат" атаковал больше, многое не получалось, но за счет старания "желто-черные" добились положительного результата. Итог игры - 2:1.

Ответная игра команд пройдет в Белграде 28 июля.



"Кайрат" (Алматы, Казахстан) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - 2:1 (1:0)

Голы: Канте 24 (1:0), Миканович автогол 57 (1:1), Баньяк 79 (2:1).