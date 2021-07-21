Напомнило Казахстан - российская звезда восхитилась турецким курортом

Российская актриса Ирина Горбачева, отправившись на отдых в Турцию, восхитилась природой и отметила, что она напоминает ей Казахстан, сообщает zakon.kz.

Об этом она написала у себя в Instagram.

Каппадокия!)) уникальное место в Турции… напомнило немного Казахстан. Столько красоты и самобытности на квадратный километр, что просто дух захватывает) а какая там шелковица растет!! Ой ой ой)).

Любовь Ирины Горбачевой к Казахстану давняя. В 2019 году она уже восхищалась степью Мангистау и тоже писала об этом в соцсетях.

Все без фильтров))).... со мной случилось чудо... со мной случилась степь.. степи Мангистау, святые места... Теперь я встретила степь...девственную, дикую, суровую, живую, вечную, свободную и бескрайнюю.... я встретила тишину...я встретила себя....океан, по которому ты можешь идти в никуда.... есть только ты и она.... ты и небо... ты и горизонт... ты и звездный купол с млечным путем... я услышала как бьется мое сердце, как звучит мое дыхание, шаги, мысли, гудение клеток, слезы, крик, смех....какая я когда спокойная.... я себя такой не видела.... Степь! Спасибо!! Это любовь!