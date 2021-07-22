Требуют пиццу-кебаб и вертолет – шведские заключенные взяли заложников

Днем 21 июля в одной из тюрем центральной Швеции заключенные захватили в заложники двух надзирателей тюрьмы, передает zakon.kz.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Шведскую государственную службу исполнения наказаний.

Заключенные ворвались в комнату охранников, заперлись там и закрыли камеры наблюдения. На текущий момент с преступниками ведутся переговоры. 30-летний Исак Девит и 24-летний Ханед Махамед Абдуллахи вооружены бритвенными лезвиями.

В обмен на жизнь и безопасность надзирателей заключенные потребовали 20 пицц с шашлыком (пицца-кебаб) и вертолет, чтобы иметь возможность бежать из тюрьмы.

Ситуация заморожена. исполняющий обязанности начальника службы безопасности тюрьмы Йорген Фром Нордин

На месте инцидента работают правоохранители.