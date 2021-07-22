В Англии нашли метеорит старше Земли

Обнаруженный в начале года в Англии метеорит "Winchcombe ", как показал анализ, старше Земли. Об этом сообщила пресс-служба Университета Лафборо и Организация астрофизических исследований Восточной Англии, передает zakon.kz.

Возраст небольшого обломка камня, найденного в поле в графстве Глостершир ученые оценивают в 4,6 млрд лет, передает РИА Новости.

На сегодня это самый старый метеорит, найденный на Земле, возраст которой составляет 4,54 млрд лет, сообщается в пресс-релизе Университета Лафборо.

Для того, чтобы изучить находку, авторы использовали электронную микроскопию, колебательную спектроскопию и дифракцию рентгеновских лучей: это даст подробную информацию о кристаллической структуре, химических фазах и молекулярных взаимодействиях вещества.

По словам авторов, материал метеорита напоминает плохо скрепленный бетон, состоящий из частиц и пыли, которые никогда не подвергались сильным космическим столкновениям, то есть не участвовали в образовании протопланетных тел.

Состав его отличается от всего, что можно найти здесь, на Земле, и потенциально не похож на любые другие найденные ранее метеориты. участник исследования Шон Фаулер

Древний метеорит представляет собой редкий пример углистого хондрита — космической породы, содержащей органический материал. К этой группе относятся менее пяти процентов метеоритов, падающих на Землю.