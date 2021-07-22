Выбрана столица летних Олимпийских игр 2032 года

Столицей летних Олимпийских игр 2032 года станет австралийский Брисбен, сообщает zakon.kz.

Решение было принято на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио, передает ТАСС.

Город был главным кандидатом: данный выбор ранее назвал "предпочтительным" исполнительный комитет МОК. Из 80 голосовавших 72 проголосовали "за", пятеро - "против", трое воздержались.

Австралия станет четвертой страной после США, Великобритании и Франции, которая примет летнюю Олимпиаду в третий раз. Предыдущие Игры проводились в Мельбурне в 1956-м и в Сиднее в 2000-м. Брисбен станет самым восточным городом Земли, где будут разыгрываться олимпийские медали. Он уже боролся за право провести состязания в 1992 году, но занял только третье место вслед за Барселоной и Парижем.

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил олимпийским выборщикам, что город "знает, какие усилия потребуются, чтобы успешно провести Игры в Австралии".

Открытие Олимпийских игры в Токио состоится в пятницу, 23 июля. Игры будут проводиться до 8 августа.