Футболисты английского клуба будут играть в прозрачной форме

Английский футбольный клуб "Бидейл" из 11 дивизиона вновь презентовал оригинальную форму, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.ru.

На этот раз клуб показал прозрачный комплект формы, на котором нарисованы стрелки, указывающие на мужские половые органы. Сообщается, что клуб пытается привлечь внимание к проблеме рака простаты и яичек. В центре формы нанесена надпись "Проверь", призывающая мужчин пройти тестирование.

Ранее "Бидейл" уже играл в необычных комплектах формы.

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