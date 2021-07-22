Одна из стран отказалась от участия в Олимпиаде из-за COVID-19

Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом заявил министр спорта страны Санусси Бантама Соу.

В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, решило, что команда не выступит на Олимпийских играх в Токио, - говорится в письме Соу, адресованном президенту Олимпийского комитета Гвинеи, которое цитирует АФП.

Летние Олимпийские игры - 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Всего с 1 июля выявлен 81 случай заражения среди людей, имеющих отношение к проведению соревнований, включая спортсменов, персонал и членов делегаций.