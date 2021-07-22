Коммунальщики обратились к алматинским водителям

Жителям Алматы рекомендовано воздержаться от парковки авто в местах проведения испытания теплосетей, сообщает zakon.kz.

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 03:00 до 08:00 с 22 июля по 11 августа на территориях восьми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения. ТОО "Алматинские тепловые сети"

Как отметили в компании, несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия.

В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "АлТС" по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109. ТОО "АлТС"

График проведения испытаний теплосетей (по улицам)

22 и 27 июля

Турксибский район: Сейфуллина - Бехтерева - Кассина - Айбасова.

26 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Шагабутдинова - Тимирязева - Розыбакиева.

27 июля

Алатауский район: поселок Аққайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа;

Алмалинский и Жетысуский район: Абылай хана - Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Тобаякова - Сейфуллина.

27 и 28 июля

Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Саина - Яссауи.

27 и 30 июля

Бостандыкский район: Аскарова - санаторий "Алматы" - Саина - Аль-Фараби - Рыскулбекова - Каблукова - Басенова - Утепова - Розыбакиева - Жарокова - Ходжанова - КазНУ - Тимирязева - Ганди - Назарбаева - Жолдасбекова - Достык - Байжанова - санаторий МВД.

28 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Варламова - Жандосова - Айманова;

Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Маметовой - Уалиханова - Айтеке би;

Алатауский район: Монке би - Момышулы - Райымбека - Фаризы Онгарсыновой.

29 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би - Панфилова - Шевченко - Желтоксан - Сатпаева - Байтурсынова.

29 и 30 июля

Ауэзовский район: Улугбека - речка Большая Алматинка - Рыскулбекова - Саина;

30 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Байзакова - Утепова - Розыбакиева;

2 августа

Алмалинский, Бостандыкский и Медеуский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского;

Алмалинский и Жетысуский районы: Рыскулова - Сейфуллина - Гайдара - Карасай батыра.

3 августа

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина - Рыскулова - Жангильдина - Райымбека - Куратова - Гоголя.

3 и 4 августа

Алатауский, Алмалинский и Ауэзовский районы: Рыскулова - Гайдара - Яссауи - Абая.

4 августа

Алмалинский район: Райымбека - Тлендиева - Розыбакиева - Кулымбетова;

Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак - 1, 2, 3, 4, микрорайон "Кокмайса";

Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова - Абая - Желтоксан - Тимирязева - речка Есентай - Гоголя.

5 августа

Алатауский район: Монке би - Б. Момышулы - Ф. Онгасыровой - микрорайон "Зердели";

- Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова - Глазунова - Тихого - Жансугурова, Ратушного, микрорайон Кулагер.

5 и 6 августа

Алмалинский район: Толе би - Абая - Ашимова - Гайдара.

6 августа

Алмалинский район: Карасай батыра - Толе би - Каримова - Масанчи.

11 августа

Наурызбайский район: Жуалы - Сабденова -Жақыбаева - Тарғап.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. ТОО "АлТС"

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.