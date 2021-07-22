Кульбиты на торгах: доллар значительно подешевел

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 425,75 тенге, снизившись сразу на 2,70 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,3-426,7 тенге, евро - 501,9-503,9 тенге, рос. рубль - 5,76-5,81 тенге.

Накануне курс доллара вырос на 1,50 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают снижаться на торгах 22 июля.

Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,63%, составив $69,86 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,66% - до $71,75 за баррель.