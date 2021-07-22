Для кого опаснее всего "дельта-штамм" коронавируса - эксперт

Больше всего от "дельта-штамм" коронавируса погибают пациенты из группы риска. Вирус не опасен для людей с иммунитетом после прививки или болезни "дельта-штамм" КВИ, сообщает zakon.kz.

Мнение молекулярного биолога, научного сотрудника МГУ имени Ломоносова Сергея Харитонова приводит РИА Новости.

Он просто распространяется среди групп риска очень активно. От него не умирают больше те люди, которые уже привиты, например, или которые переболели. А вот люди в возрасте, с отягчающими какими-то заболеваниями, которые не имеют иммунитета, от него умирают больше просто потому, что он доходит до них быстрее и в большем количестве заражает. Харитонов