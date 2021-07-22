Бывший замначальника ДЧС Нур-Султана получил новую должность

Назначен новый начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, сообщает zakon.kz.

Новым начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области назначен полковник гражданской защиты Битаев Сабит Кенжеханович. (...) Ранее он занимал должность замначальника ДЧС Нур-Султана. пресс-служба МЧС РК

Нового начальника ДЧС личному составу представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Марат Кульдиков, который поставил перед ним конкретные задачи на предстоящий период. В частности, по предупреждению и снижению количества различных ЧС природного и техногенного характера.

Сабит Битаев родился 14 октября 1976 года. Трудовую деятельность начал в 1998 году инженером оперативного отдела Государственной противопожарной службы Алматинской области.

В период с 2008 по настоящее время занимал различные руководящие должности в органах гражданской защиты.