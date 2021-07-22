Опубликовано видео нападения на подростка в Караганде

В Караганде напали на подростка, нанеся не менее трех ножевых ранений. Об этом в Instagram рассказала мать пострадавшего мальчика, сообщает zakon.kz.

10 июля на моего сына напали и нанесли ножевые ранения. Один удар был в голову, второй - в грудь и третий - в руку. Благодаря Аллаху мой сын остался живым. После этого моего сына увезли в больницу, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, единственно, зашили руку, но он получил сотрясение, - написала Айсулу Матаева.

Мама пострадавшего заявляет о бездействии полиции. По ее словам, следователь отпустил подозреваемого.

В полицию написали жалобу, но никаких действий я не вижу. 18 июля я позвонила следователю Руслану Бабаеву узнать, что и как, он сказал, что задержали этого человека. Фамилия его Царенко, и без нас они ездили на место преступления, и сказал, что в понедельник будет очная ставка. Но в понедельник очной ставки не было. Я звоню следователю 20 июля, спрашиваю, что да как. Он мне сказал, что задержанного отпустили домой, после чего я начала возмущаться, и он мне сказал, что ему приказал начальник, - сообщила мама пострадавшего.

Женщина предоставила видео нападения, где на ее сына, одетого в черную кофту и красные кроссовки, нападает неизвестный. По словам матери, у следователя нет видеозаписи, но женщина заявляет об обратном, предоставляя видеозапись.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Блогер Караганда ???????? (@obn.blog)

Как сообщили в ДП Карагандинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Виновные лица установлены и задержаны. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы и проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств по делу, - говорится в сообщении пресс-службы.