Выйти из отпуска и не уволиться - советы специалиста

Как можно избежать стресса при выходе на работу из отпуска, рассказал главный врач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области, сообщает zakon.kz

Врач отметил, что важно грамотно подготовиться к отпуску. Считается ошибочным решение важных задач после отпуска. Новые задачи будет легче сделать заранее, а не во время рабочей рутины после отпуска.

Уйти нужно правильно

В любом процессе самое главное - это начало, это инициация процесса. Поэтому если у человека сложные проекты, их лучше начать до отпуска, хотя бы запустить, чтобы после отпуска они не свалились грудой дел, - рассказал он "360".

Срочные звонки и встречи тоже лучше делать до отпуска.

Специалист советует составлять список дел, которые стоит начать после отпуска, среди которых не должно быть важных и первостепенных.

Могут быть срочные и неважные, несрочные и важные. Не должно быть очень горящих, которые заставят человека в первый день после отпуска столкнуться с эмоциональной загрузкой, - отметил врач.

Главное правило - выходить не в понедельник

Понедельник - не самое лучшее время, чтобы приступить к работе. Лучше вернуться к делам в середине недели или к ее концу.

Если вы уезжали на море, на дачу, где провели весь отпуск, вам нужно за два-три дня вернуться в рутину хотя бы домашнюю, чтобы мозг уже начал воспринимать ее как обыденность, - добавил он.

Избежать смены часовых поясов будет тоже не лишним. Возвращение домой должно быть не ночным рейсом, так как на восстановление физиологического состояния уйдут сутки.

Важно делать перерывы

Врач отметил, что многие стараются выйти на работу ближе к выходным. В этом случае процесс адаптации пройдет быстрее и легче. Стоить обратить внимание и на задачи, которые люди ставят перед собой в первые рабочие дни.

На работе редко когда нельзя отложить дела на завтра, послезавтра. Понедельник и вторник лучше посвятить мелким, рутинным задачам, которые есть на любой работе. И работа пойдет, и человек будет вставать в график и не будет испытывать сильного стресса, - пояснил он.

Следующей подсказкой специалиста были интервальные "пятиминутки - перерывы" между делами. Во время них можно расслабится в офисном кресле, прикрыв глаза или почитать социальные сети. Тем самым сотрудник войдет в обычный ритм.