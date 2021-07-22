Двое атыраусцев организовали незаконный бизнес в бильярдной

Двое жителей Атырау осуждены за организацию незаконного игорного бизнеса, сообщает zakon.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками территориального департамента АФМ по Атырауской области пресечен факт организации незаконного игорного бизнеса в здании бильярдного клуба в Атырау без соответствующей лицензии. Двое жителей Атырау - Д. Узакпаев и А. Габдулов - использовали VIP-кабины бильярдного клуба "Бомонд" для организации незаконных азартных игр. пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу

В ведомстве уточнили, что при обыске изъято около 600 игральных карт и покерных фишек.

Организаторы осуждены на два года ограничения свободы с привлечением к 100 часам общественных работ. пресс-служба АФМ РК

В Казахстане количество игроманов насчитывает порядка 350 тыс., большинство из которых - подростки.