Как обращаться с озоноразрушающими веществами

Приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 19 июля 2021 года утверждены Правила по обращению с озоноразрушающими веществами, сообщает zakon.kz.

Правила распространяются на все виды озоноразрушающих веществ, регулируемые Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, и поправками к нему, стороной которых является Республика Казахстан, - говорится в документе.

К таким веществам относятся: фтортрихлорметан, дифтордихлорметан, пентафторхлорэтан, трифторбромметан и другие. Как правило, они применяются в холодильном оборудовании, кондиционерах, химической промышленности.

Так, транспортировка озоноразрушающих веществ осуществляется согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории республики.

Безопасное хранение озоноразрушающих веществ обеспечивается путем их размещения в сухом, проветриваемом помещении, с защитой от воспламенения, воздействия осадков, солнечных лучей, местного нагревания, - указывается в документе.

При этом оборудование, содержащее озоноразрушающие вещества, подвергается проверке герметичности инструментальными методами:

при вводе в эксплуатацию и наладочных работах;

при проведении технического обслуживания или ремонта оборудования;

после проведения ремонта, связанного с заменой основных элементов оборудования или озоноразрушающих веществ;

после проведения капитального ремонта оборудования.

В случаях утечки озоноразрушающих веществ принимаются меры по устранению всех выявленных утечек в максимально сжатые сроки. Переработка отходов, содержащих озоноразрушающие вещества, производится только после рекуперации из них озоноразрушающих веществ, - отмечается в правилах.

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Рекуперация и восстановление озоноразрушающих веществ осуществляются при помощи оборудования и инструментов, специально для этого предназначенных, согласно межгосударственному стандарту "Оборудование для рекуперации и/или повторного использования хладагента. Эксплуатационные характеристики".

Как отмечается, рекуперированные озоноразрушающие вещества подлежат утилизации в целях их дальнейшей рециркуляции или обезвреживания, если они не подлежат восстановлению.

Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.