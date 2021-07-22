Два самолета столкнулись в аэропорту Дубая

На рулежной дорожке аэропорта Дубая столкнулись два самолета - воздушные судна эмиратской низкобюджетной авиакомпании Flydubai и национального авиаперевозчика королевства Бахрейн Gulf Air, передает zakon.kz.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службах авиакомпаний, инцидент произошел рано утром 22 июля. Никто не пострадал, но пассажирам пришлось вылететь позднее другими рейсами.

Рейс Flydubai из международного аэропорта Дубая в международный аэропорт Бишкека вернулся на стоянку 22 июля из-за небольшого инцидента с участием одного из наших самолетов Boeing 737-800 нового поколения и другого самолета на рулежной дорожке. Пассажиры вылетели более поздним рейсом. Flydubai вместе с властями будет расследовать инцидент. официальный представитель авиакомпании Flydubai

В свою очередь авиакомпания Gulf Air подтвердила, что "в международном аэропорту Дубая один из ее самолетов потерпел аварию на земле после того, как другой авиалайнер задел хвост этого самолета".