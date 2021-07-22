Водитель BMW спровоцировал массовое ДТП в Нур-Султане

22 июля 2021, 15:16
Фото: rg.ru

В Нур-Султане в результате ДТП перевернулась Toyota, сообщает zakon.kz.

Авария произошла 20 июля в обед по проспекту Улы Дала.

Как отметили в ДП столицы, 31-летний водитель BMW столкнулся с Lexus.

По инерции автомобиль марки BMW ударил Toyota RAV 4, которую от столкновения опрокинуло на левый бок. В результате ДТП пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы, в отношении водителя BMW возбуждено административное производство по статье 610 ч. 1 КРКобАП.

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Публикация от Астана Сергек 24/7 (@astana_sergek)


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