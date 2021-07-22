Токаев по телефону переговорил с акимом Акмолинской области

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, сообщает zakon.kz.

Как отметил Берик Уали на странице в Facebook, глава государства по телефону обсудил с Маржикпаевым актуальные вопросы развития региона.

Президенту было доложено об итогах социально-экономического развития области за первое полугодие. Отмечена положительная динамика роста основных показателей. Глава государства был проинформирован о проводимой работе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В области провакцинированы 49% населения от подлежащих вакцинации. Создан неснижаемый 2-х месячный запас востребованных лекарственных средств.Аким области также рассказал о состоянии посевов и заготовки кормов. Уборочная площадь сельскохозяйственных культур составит свыше 5 млн га. В регионе наблюдается дефицит осадков, из-за чего наиболее пострадала Тургайская зона (Жаркаинский, Есильский, Жаксынский районы). В связи с этим, будет организовано взаимодействие по заготовке сена в соседних районах, - написал пресс-секретарь Президента.

Кроме того, Ермек Маржикпаев доложил о ходе исполнения поручений главы государства.

В частности, по приданию селу Косшы статуса города областного значения, поиске потенциальных инвесторов для строительства ТЭЦ, а также начале строительства двух 100-квартирных домов в Атбасар для переселения жителей из подтопляемых зон. Отдельно отмечена подготовка к основному событию политической повестки страны – выборам сельских акимов. В целом, по области будут избираться 95 акимов. В завершении разговора глава государства дал ряд конкретных поручений, - отметил Уали.