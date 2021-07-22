Застройщиков обязали проводить общественные обсуждения проектов строительства в Алматы

Также застройщик должен соблюдать регламент в зонах особого строительного регулирования, передает zakon.kz.

По словам руководителя Управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхана Ахмеджанова, особое внимание будет уделяться центральной части города. Застройщику необходимо соблюдать этажность, учитывать наличие социальной инфраструктуры.

- Хочу напомнить, что в Правилах застройки Алматы основным фактором регулирования является плотность. С учетом нормативно-технических требований, мы определили, что в историческом центре плотность населения не должна превышать 300 человек на гектар, на остальных территориях - 440 человек на гектар с учетом уже имеющейся социальной и инженерной инфраструктур,

Введена норма застройки дворовых территорий. Если ранее эта норма рассчитывались в районе 6-7 кв.м. на человека, то теперь она поднята до 10 кв.м. на человека. Это, по замыслу чиновников, в перспективе позволит сократить застройку дворовых пространств.

- Многие говорят, что правила были приняты, а многие объекты на сегодняшний день продолжают строиться. Дело в том, что закон обратной силы не имеет. Однако, учитывая нормы настоящих правил, мы уведомляем застройщиков о том, что необходимо приводить объекты в соответствие. Конечно, основные требования будут затрагивать новое строительство,