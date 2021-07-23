Семья почти 15 месяцев прожила в палатке из-за страха заразиться КВИ

Полиция деревни Кадали на востоке индийского штата Андхра-Прадеш вызволила семью, которая почти 15 месяцев прожила в палатке, опасаясь заразиться коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Глава семьи Чуттугала Бенни вместе со своей женой и двумя дочерями спрятались в палатке почти 15 месяцев назад, когда один из их соседей умер из-за коронавируса, - сказал глава деревни Чоппала Гурунатх.

Семью обнаружил волонтер, который обходил населенный пункт по поручению местной администрации.

Волонтер сообщил об этом руководству деревни. С помощью местных жителей и полиции мы переместили их в больницу. Сейчас они проходят лечение, - отметил глава деревни.

Чоппала Гурунатх добавил, что семья проживала в плохих санитарных условиях.

Всего за время пандемии в Индии зафиксировано более 31,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 418 тыс. человек скончались, около 30,4 млн пациентов выздоровели.