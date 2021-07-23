Режиссера церемонии открытия Олимпиады уволили за шутки о Холокосте

Режиссер церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, артист комедийного жанра Кэнтаро Кобаяси был уволен после того, как в интернете начали курсировать записи его выступлений, в которых он иронизирует над Холокостом, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.ru.

Об увольнении Кобаяси сообщил организационный комитет Олимпиады в четверг, 22 июля, - накануне открытия Игр.

Глава оргкомитета принесла извинения в связи с инцидентом и подчеркнула, что "в настоящее время ведется пересмотр всей церемонии открытия и обсуждение дальнейших действий". При этом Хасимото заявила, что сама она не подаст в отставку на фоне скандалов и выполнит свои обязанности до конца.

Мы полны решимости провести успешные Игры, мы долго готовились. Мы преодолеем все возможные препятствия, все проблемы, и эта Олимпиада увенчается успехом. Поверьте, вы запомните эту Олимпиаду турниром, организаторам которого удалось преодолеть все препятствия на своем пути, - сказала Хасимото журналистам.

Уничтожение евреев нацистами было темой одного из скетчей комедийного дуэта, частью которого был Кобаяси. В частности, он сказал: "Давайте сыграем в Холокост". Выступление состоялось в 1998-м, но видеозапись появилась только сейчас.

Любой человек, каким бы творческим он ни был, не имеет права издеваться над жертвами нацистского геноцида. Нацистский режим также травил газом немецких инвалидов. Любая ассоциация этого человека с Олимпиадой в Токио оскорбит память 6 миллионов евреев и будет жестокой насмешкой над Паралимпийскими играми, - сказал заместитель декана Центра Симона Визенталя раввин Абрахам Купер.

Ранее команду, работающую над церемонией открытия, покинул композитор Кейго Оямада. В 1994-1995 годах он признался в интервью, что в школьные годы травил детей с ограниченными возможностями.