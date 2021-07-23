Казахстанец стал третьим в предварительном заплыве по академической гребле на Олимпиаде-2020

23 июля 2021, 09:00
Фото: sports.kz

На Олимпийских играх в Токио стартовали квалификационные соревнования по академической гребле среди мужчин и женщин, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Представитель команды Казахстана Владислав Яковлев прошел первый круг квалификации, показав третий результат в своем заплыве. По итогам квалификации Яковлев показал результат 7:10.08.

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На первом месте по итогам заплыва расположился Сверре Нильсен (Дания). Второе место занял Дженнаро Альберто ди Мауро.


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