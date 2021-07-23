Названы возможные последствия после острой фазы COVID-19

В Екатеринбургском медицинском научном центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора назвали возможные последствия после острой фазы COVID-19, передает zakon.kz.

Согласно данным как российских, так и зарубежных специалистов, после острой фазы заболевания новой коронавирусной инфекцией у 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда, - сообщили РИА Новости в ведомстве.

Кроме того, как отметили в Роспотребнадзоре, возможно возникновение болей за грудиной, сердцебиения, тревоги, депрессии, нарушения сна, когнитивных нарушений, болей в суставах, выпадения волос.

Подобные симптомы указывают на развитие постковидного синдрома, поэтому пациентам требуется реабилитация.

В центре пояснили, что реабилитационные мероприятия начинаются уже в условиях отделений интенсивной терапии после стабилизации состояния пациента и продолжаются в три этапа до полного выздоровления.

Реабилитация включает в себя медикаментозное лечение, бальнеотерапию и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим психологом, логопедом и эрготерапевтом.