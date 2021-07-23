26 июля истекает срок уплаты налогов и платежей

26 июля 2021 года необходимо произвести уплату в бюджет ряда налогов и платежей. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов Алматы, сообщает zakon.kz.

Как отметили в департаменте, если последний день срока исполнения налогового обязательства приходится на нерабочий день, то согласно Налоговому кодексу, срок истекает в конце следующего рабочего дня.

Таким образом, необходимо выплатить в бюджет:

1. КПН, авансовые платежи за июль 2021 года.

2. КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в июне 2021 года.

3. ИПН, удержанный у источника выплаты:

- с доходов, выплаченных в июне 2021 года;

- с доходов физлиц-нерезидентов из источников в РК от прироста стоимости.

4. КПН, удержанный у источника выплаты:

- с доходов нерезидента, начисленных и выплаченных, а также в пределах суммы выплаченной предоплаты в июне 2021 года;

- с доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости.

5. ИПН с доходов, выплаченных в июне 2021 года:

- предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК (доходы по п. 7 ст. 655 НК);

- иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК (доходы по п. 1 ст. 656 НК).

6. ИПН с доходов, выплаченных в июне 2021 года:

- физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п. 3 ст.655 НК).

7. Социальный налог за июнь 2021 года.

8. Плата за пользование земельными участками:

- физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в июне 2021 года;

- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в июне 2021 года.

9. Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в июне 2021 года.

10. Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июль 2021 года.

11. Обязательные пенсионные взносы:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в июне 2021 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в июне 2021 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в июне 2021 года;

- уплачиваемые добровольно гражданами РК по полученным в июне 2021 года доходам:

по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;

от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;

от работы за пределами РК.

12. Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в июне 2021 года.

13. Социальные отчисления за июнь 2021 года.

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в июне 2021 года.

14. Взносы на ОСМС:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в июне 2021 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющих СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в июне 2021 года;

- уплачиваемые самостоятельными плательщиками из полученных в июне 2021 года доходов.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.