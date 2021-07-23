Второе успешное размещение на AIX продемонстрировал строительный холдинг

ТОО "Мегастрой ЛТД" ("Мегастрой"), дочерняя компания одного из крупнейших строительных холдингов Казахстана, BI Group, зарегистрировало на Astana International Exchange ("AIX", "Биржа") Программу долговых инструментов ("Программа") на сумму 20 млрд тенге.

В рамках указанной Программы был осуществлен выпуск первого транша купонных облигаций на сумму 6,3 млрд тенге сроком обращения 12 месяцев и ставкой вознаграждения 15,5% годовых. Лид менеджером выпуска выступило АО "Jusan Invest".

Это второе размещение краткосрочных долговых инструментов компанией Мегастрой после дебютного выпуска в марте текущего года. В обоих случаях подписка превысила предложение, что свидетельствует о высоком интересе со стороны розничных и институциональных инвесторов.

Очередное успешное размещение облигаций компании из строительного сектора Казахстана подтверждает потенциал привлечения капитала компаниями из реального сектора экономики на фондовом рынке. Такие примеры демонстрируют, что сроки, эффективность и условия финансирования на биржевом рынке являются привлекательными для бизнеса и открывают новые возможности для развития, - заявил председатель правления AIX Ренат Бектуров.

"Наше первое размещение весной текущего года вызвало высокий интерес у частных инвесторов, на тот момент это крупнейшая рыночная сделка в индустрии жилищного строительства Казахстана. В рамках финансовой стратегии BI Group для достижения стратегических целей на 2021-2024 годы мы зарегистрировали облигационную программу в размере 20 млрд тенге. Очередной успех обеспечил компании уверенность в возможности размещения не только на локальных, но и на зарубежных фондовых биржах", - говорит заместитель председателя правления по финансам холдинга BI Group Алмас Лепесбаев.

Мы рады, что всего через три месяца после дебютного размещения нам вновь удалось повторить и даже превзойти успех предыдущей сделки. Данная сделка уникальна тем, что вызвала доверие у розничных инвесторов, самой требовательной категории. Мы были рады сопровождать эмитента и наших клиентов в данном размещении, - прокомментировал заместитель председателя правления Jusan Invest Максим Кабанов.

"Мы благодарим коллег из Биржи за слаженную работу в осуществлении данной сделки и хотели бы отметить значительный рост интереса к AIX со стороны эмитентов и инвесторов", - отметила директор Департамента корпоративных финансов Jusan Invest Жанна Тулекова.

Справка:

AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра "Астана". Акционерами AIX являются МФЦА, Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Дополнительные сведения доступны на сайте.

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) учрежден по инициативе Первого Президента Республики Казахстан, Лидера нации Нурсултана Назарбаева в рамках Национальной программы "100 шагов по реализации пяти институциональных реформ". Стратегия развития Центра до 2025 года была одобрена Советом по управлению МФЦА на заседании совета, состоявшемся 2 июля 2020 года. В соответствии со стратегией видение МФЦА заключается в становлении в качестве ведущего финансового центра в регионе, включающем Центральную Азию, Кавказ, страны ЕАЭС, Западный Китай, Монголию и Восточную Европу. Миссия МФЦА заключается в оказании содействия устойчивому и долгосрочному развитию региона. Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев: "МФЦА, обладая уникальными возможностями, может выступать в качестве универсальной платформы, которая объединяет страны региона". Стратегические направления устойчивого развития МФЦА включают развитие многооборотной экономики, финансовых технологий, а также "цифрового финансового центра".

BI Group - крупнейший казахстанский инновационный строительный холдинг, представлен на рынках Казахстана и Узбекистана, входит в мировой рейтинг застройщиков ENR TOP 250 GLOBAL CONTRACTORS. За 26 лет компания заслужила репутацию надежного застройщика, клиентами которого стали свыше 200 тысяч граждан. Холдингом реализовано более 6 млн кв. м. жилья, а также сотни объектов социальной, коммерческой, промышленной и нефтегазовой инфраструктуры. В прошлом году BI Group запустил первый в Казахстане инновационный завод модульного домостроения ModeX, благодаря которому для возведения 16-этажного жилого дома в чистовой отделке потребуется четыре месяца.