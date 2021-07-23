Samsung Galaxy S21 Ultra 5G назван лучшим смартфоном Mobile World Congress 2021

Galaxy S21 Ultra 5G получил звание лучшего смартфона на церемонии награждения Global Mobile Awards (GLOMO Awards) в рамках выставки Mobile World Congress (MWC) 2021.

Ежегодная награда GLOMO Awards присуждается за устройства, программное обеспечение и сервисы, которые стимулируют инновации в сфере мобильных технологий во всем мире.

На торжественной церемонии Samsung Galaxy S21 Ultra 5G получил награду как "Лучший смартфон" года. Устройство, оснащенное камерой профессионального уровня и ярким интеллектуальным экраном, оптимально подходит для тех, кто хочет создавать эффектные и детализированные снимки. Кроме того, это первый гаджет серии S с поддержкой электронного пера S Pen, которое обеспечивает еще больше возможностей для пользователей Galaxy. Эксперты также отметили широкую функциональность и элегантный дизайн Galaxy S21 Ultra 5G.

Это самый выдающийся Android-смартфон в истории Samsung: у него большой набор функций, великолепный AMOLED-дисплей, лучшие в своем классе камеры и многие другие характеристики. Устройство действительно достойно звания победителя номинации "Лучшие смартфоны 2021 года", - отметили члены жюри.

В шорт-лист категории также вошла модель Samsung Galaxy S20 FE, благодаря которой еще большему числу пользователей стали доступны такие популярные функции флагмана Galaxy S20, как интеллектуальная камера и яркий экран Infinity-O с частотой обновления 120 Гц.