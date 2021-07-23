Молоковоз въехал в полицейский пункт в СКО

В СКО молоковоз въехал в здание контрольного пункта, сообщает zakon.kz.
ДТП произошло 23 июля рано утром.
На Мамлютском шоссе 64-летний житель района Магжана Жумабаева, управляя транспортным средством "КамАЗ", допустил столкновение со зданием контрольного пункта "Западный", - заявили в полиции региона.
К слову, КП не функционировал.
Пострадавших нет. Водитель был трезв.
По факту ДТП в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.610 КРКоАП "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", - говорится в сообщении.
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