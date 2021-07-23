Украинские военные случайно обстреляли село из танка

В Николаевской области Украины танк случайно обстрелял село в ходе учений, сообщает zakon.kz.
Как отмечает ТАСС, прокуратура области возбудила уголовное дело.
В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства, - говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал.
Назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности, - уточнили в ведомстве.
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