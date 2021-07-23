Ущерб более 1 млрд тенге - в Мангистау вынесен приговор таможеннику

23 июля 2021, 13:08
Фото: lada.kz

В Мангистауской области ведущего специалиста контрольно-пропускного пункта "Курык" таможенного поста "Морпорт" приговорили к трем годам лишения свободы, сообщает zakon.kz.

8 июля Каракиянским районным судом к трем годам лишения свободы осужден ведущий специалист контрольно-пропускного пункта "Курык" таможенного поста "Морпорт" Нургалиев У.С. (ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК). Антикоррупционная служба

В ведомстве напомнили, что он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями путем внесения заведомо ложных сведений в базу данных и выборочного снятия с контроля пассажирских таможенных деклараций, оформленных на 185 автотранспортных средств, без подтверждения фактического вывоза с территории ЕАЭС.

Это привело к ущербу государству в размере более 1 млрд тенге (1 037 178 500 тенге) в виде неуплаты таможенных платежей. Антикоррупционная служба


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