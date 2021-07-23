Курсант получил ранение в Алматы

Инцидент в Военном институте Сухопутных войск в Алматы прокомментировали в Министерстве обороны РК, сообщает zakon.kz.

Информация об инциденте появилась в соцсетях и мессенджерах.

20 июля в Военном институте Сухопутных войск в ходе занятий по противодиверсионной безопасности из-за нарушения одним из курсантов мер безопасности при обращении с оружием произошел непроизвольный автоматический выстрел. Пуля задела ногу другого курсанта. Пострадавший был оперативно доставлен в Военный клинический госпиталь Алматы, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Здоровью курсанта ничего не угрожает. О произошедшем сообщено родителям. Министерство обороны РК

В ведомстве отметили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.