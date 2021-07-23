Будут ли ездить автобусы на выходных в Нур-Султане

Общественный транспорт Нур-Султана не работает в субботние и воскресные дни, сообщает zakon.kz.

По данным акимата столицы, такие ограничения введены постановлением санврача города в связи с нестабильной эпидобстановкой в городе.

Работа городских автобусных маршрутов приостановлена в субботние и воскресные дни. В эти дни в автобусах будет проводиться дезинфекционная обработка. В будние дни общественный транспорт курсирует в штатном режиме с увеличением количества автобусов в часы пик, - говорится в сообщении.

При этом на конечных остановках салоны автобусов обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Напомним, в общественном транспорте следует строго соблюдать масочный режим. Оплата за проезд осуществляется только безналичным расчетом.