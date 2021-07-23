На 5 млн тенге оштрафовали директора клиники в Алматинской области за взятку

23 июля 2021, 15:30
Фото: zakon.kz

В Алматинской области за взятку оштрафованы директор и бухгалтер клиники, сообщает zakon.kz.

Приговор вынес 8 июля Талдыкорганский городской суд.

Согласно постановлению, директор ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная онкологическая клиника" Управления здравоохранения Алматинской области Уралбаев Д.О. и главный бухгалтер указанной клиники Жакупбекова Г.А. оштрафованы на 5 млн тенге каждый.

Они подозревались в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге от представителя частной компании, в размере 50% от суммы заключенного договора о государственных закупках по обслуживанию компьютерной техники, за перечисление оставшейся суммы по договору, выделенной в рамках госпрограммы "Денсаулық", - говорится в сообщении Антикора.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?