В Акмолинской области открылся крупнейший в СНГ центр по продаже сельхозтехники

Сегодня в Кокшетау в рамках 30-летия Независимости страны состоялось открытие крупнейшего в СНГ и единственного по обслуживанию полной линейки сельскохозяйственной техники марки John Deer в северном регионе сервисного центра, передает управление внутренней политики.

Сервисный центр открыт ТОО "Евразия Групп Казахстан", представителем швейцарской компании "Eurasia Group AG" - национального дилера John Deere на территории Казахстана.

Комбайны и трактора John Deer востребованы у аграриев во всем мире как высокопроизводительная и надежная техника. На сегодня парк сельхозтехники марки John Deer по Акмолинской области составляет 428 тракторов, 590 комбайнов и порядка 370 посевных комплексов.

Новый сервисный центр, оборудованный по последнему слову техники, будет отвечать современным запросам и тенденциям сельскохозяйственной отрасли: обеспечит наличие и бесперебойную поставку запасных частей по Казахстану, расширит возможности капитального ремонта и восстановления техники с наработкой, позволит обучать фермеров и молодых специалистов новейшим технологиям в сельском хозяйстве.

В церемонии открытия объекта приняли участие почетные гости - Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Казахстане Тило Клиннер и первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

Гостей и участников мероприятия приветствовал аким области Ермек Маржикпаев.

Проект ТОО "Евразия Групп Казахстан", реализованный в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития при участии иностранного инвестора, является одним из наиболее значимых для региона, открываемых в преддверии празднования 30-летия Независимости нашей страны. Для строительства сервисного центра не зря выбран именно наш областной центр. С точки зрения логистики город Кокшетау равно удален от крупных городов северного региона страны, а также близко расположен к столице. Новый объект придаст импульс развитию аграрного сектора с мультипликативным эффектом на всю экономику, - отметил в своем выступлении руководитель региона.

На территории сервисного центра также расположены центр капитального ремонта сельскохозяйственной техники с учебным классом и агрегатной мастерской, обучающий центр по цифровизации и автоматизации процессов в сельском хозяйстве, нулевым технологиям, ирригации и овощеводству, закрытая и открытая выставочные площадки для техники, площадка для тест-драйва машин, территория для техники, бывшей в употреблении и открытый таможенный склад.

К слову, общая стоимость проекта составила порядка 2,6 млрд тенге, создано 130 рабочих мест.