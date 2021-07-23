Первая в мире смерть зафиксирована из-за майнинга биткоинов

Майнинг биткоинов впервые привел к смерти, сообщает zakon.kz.

По данным Lenta, 26-летний майнер биткоинов из тайской провинции Чонбури Данай Макмек умер во время попытки добыть криптовалюту.

Это первая смерть в мире из-за майнинга биткоинов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Макмек собрал мощную систему для добычи криптовалюты, которую охлаждал с помощью нескольких вентиляторов.

Однажды устройство сломалось, и обеспокоенный таец попросил брата помочь его отремонтировать. Брат согласился и пообещал приехать с техником на следующий день.

Однако майнер не смог ждать и попытался самостоятельно починить систему. Предположительно, мужчина погиб от удара током во время ремонта. 21 июля брат тайца приехал к нему домой вместе с компьютерным мастером и обнаружил тело майнера, - уточняет автор.

Прибывшие сотрудники скорой помощи и полиции констатировали смерть мужчины.

В комнате не было следов взлома, а на теле погибшего не обнаружено травм, поэтому он считает, что Макмека убило ударом тока. Расследование продолжается, - отметил полковник полиции.

Исследование Кембриджского университета показало, что во время майнинга биткоинов ежегодно потребляется около 121,36 тераватт-часов (ТВтч), что превышает потребление электроэнергии такими странами, как Аргентина, Нидерланды и ОАЭ.