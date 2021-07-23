Автомобили, временно завезенные в Казахстан, нужно вывезти до 30 сентября

Автомобили, временно завезенные в Казахстан для личного пользования, необходимо вывезти до 30 сентября 2021 года. Об этом сообщили в ДГД Мангистауской области, передает zakon.kz.





В настоящее время в рамках принятия мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV, срок временного ввоза транспортных средств для личного пользования продлен до 30.09.2021 (В соответствии с решением Совета ЕЭК от 5 апреля 2021 г. № 25 «О внесении изменения в решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29 апреля 2020 г.; № 47» и при условии, что такой срок истекает в период с 1 марта 2020 г. по 30 сентября 2021 г.). Обращаем особое внимание, что указанное продление не освобождает физических лиц от соблюдения требований, условий и ограничений, установленных пунктами 2- 13 статьи 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, а также от обязанности по обратному вывозу таких ТСЛП по истечении указанного срока, - отметили в ДГД.

Как пояснили в ведомстве, если автомобиль не будет вывезен в указанный срок, то он будет задержан органами государственных доходов, так как в отношении них подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, а в действиях декларанта усматриваются признаки административного правонарушения.

Таким образом, в целях недопущения наступления негативных последствий настоятельно рекомендуем совершить необходимые действия по вывозу временно ввезенных транспортных средств. Информируем, что при наличии объективных причин (к которым, в том числе, может быть отнесена невозможность выезда (въезда) физического лица) ТСЛП может быть передано для вывоза с таможенной территории ЕАЭС иному лицу (в том числе перевозчику - юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю). Департамент госдоходов.

При этом передача временно ввезенного автотранспорта другому лицу для вывоза такого транспортного средства с таможенной территории ЕАЭС, если такой вывоз не может быть осуществлен декларантом по причине его смерти, тяжелой болезни или иной объективной причине, допускается с разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования.

В случае выявления фактов передачи временно ввезенных транспортных средств для личного пользования в иных случаях, до осуществления их таможенного декларирования в целях свободного обращения такие транспортные средства задерживаются таможенными органами государства-члена, на территории которого выявлены указанные нарушения и находятся такие транспортные средства, в соответствии с главой 51 настоящего Кодекса, - отметили в ДГД.

Разрешение на передачу декларантом временно ввезенного на таможенную территорию автомобиля иному лицу для вывоза с таможенной территории, если такой вывоз не может быть осуществлен декларантом по причине его тяжелой болезни или по иной объективной причине, выдается таможенным органом на основании заявления декларанта.