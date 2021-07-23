Сильные дожди ожидаются в Казахстане - погода на 24 июля

Прогноз погоды на 24 июля предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.
На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, на северо-западе - сильные дожди. Лишь на севере и юге страны по-прежнему погода без осадков. Местами усилится ветер, на юго-западе - с пыльной бурей, на западе, северо-западе и востоке республики - град. РГП "Казгидромет"
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В Западно-Казахстанской, Костанайской, днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, днем в Северо-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области - с пыльной бурей.
В Актюбинской области местами ожидается град, усиление ветра 15-20 м/с.
Согласно прогнозу, сильная жара:
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На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областей, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"
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