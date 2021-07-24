Жители ЖК "Восточка" в Алматы перекрыли движение по ВОАД

Поздно вечером в Алматы жители ЖК "Восточка" вышли на улицу и перекрыли движение на Восточной объездной автомобильной дороге, сообщает корреспондент zakon.kz.

Причиной стало то, что дом отключили от воды. Горячей и холодной. К возмущенным людям приехал глава Медеуского района Асет Масабаев.

Со его слов, жилье людям дали, но внешние инженерные сети компания-застройщик не передала на баланс города.

Дело не только в воде. За последние три года у жителей образовался долг за газ в 106 млн тенге. Котельную также на баланс не передавали.

Сейчас с КазТрансГазом достигнута договоренность. Эту сумму за определенный промежуток времени застройщик закроет. Сейчас газ дали. аким Медеуского района города Алматы Асет Мусабаев

Асет Мусабаев добавил, что с июля, по поручению акима города Алматы, акимат Медеусого района вплотную занимаемся этим вопросом.

То же касается и "Алматы Су". Они принимают ЖК на баланс. Вопросы по внутридомовым сетям решены. аким Медеуского района города Алматы Асет Мусабаев

В августе ЖК перейдет на баланс города, чтобы к отопительному сезону весь дом обслуживался коммунальными предприятиями.

Хотим, чтобы к августу у каждого жителя был и свой лицевой счет, чтобы люди точно знали – за что должны. аким Медеуского района города Алматы Асет Мусабаев

Он резюмировал, что они вместе с акиматом города намерены заставить застройщика завершить работу. Сейчас устраняются последние замечания.