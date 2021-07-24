Ставшие инвалидами бабушка и внучка узнали, что в наезде на них нет состава преступления

Водителя, наехавшего на бабушку и внучку в Алматы, не могут привлечь к ответственности, сообщает zakon.kz.

Спустя пять месяцев, с момента как они стали инвалидами, выяснилось, что в произошедшем отсутствует состав преступления, передает КТК.

Согласно документам, дело прекращено.

Все это время Светлана Сумелиди борется за жизнь своей дочери и матери. Они перенесли несколько тяжелых операций. Но полностью восстановить здоровье не удалось. Десятилетнюю Таисию после наезда грузовика оперировали шесть раз. У нее серьезные травмы правой ноги, разорваны половые органы. По прогнозам врачей девочка рискует лишиться конечности и, вероятнее всего, не сможет иметь детей.

Это беззаконье. Факт на лицо: это тяжкий вред здоровью. Ребенок – инвалид. Который с четырех лет занимался гимнастикой. Сейчас она инвалид, тяжелая степень. Неизвестно, что нас ждет впереди. Сколько у нас было операций тяжелых, сколько у нас будет операций. мать Светлана Сумелиди

В тот день бабушка с внучкой хотели поехать в детский центр. На остановке ждали свой автобус, но внезапно оказались под колесами многотонной фуры. Вспоминают, все произошло мгновенно, водитель даже не заметил, как переехал людей. Останавливать грузовик пришлось случайным прохожим.

15 марта меня переехал грузовик, всю левую сторону. У меня перелом голени, 16 пластин стоят, колена вывих был, сейчас будут суставы менять – следующая операция, у меня таз пополам раскололся, здесь шесть ребер сломаны и ключица. Я четыре месяца лежу в постели. Мы калеки теперь на всю жизнь. У нас инвалидность. Я теперь не смогу работать никогда. Валентина Шапетько

Пострадавшие до сих пор ищут свидетелей аварии. Водитель свою вину так и не признал. А дело и вовсе внезапно закрыли за отсутствием состава преступления.





Орган досудебного расследования прекращает уголовное преследование. Я вам больше скажу, этого водителя даже не признавали подозреваемым. Когда мы ознакомились с материалами уголовного дела, мы увидели, что расследование носило односторонний характер: не допрошены свидетели, не проведен ряд экспертиз, не проведены показания на месте, не проведены следственные эксперименты, которые могли подтвердить или доказать вину водителя. адвокат Вера Макарушка

Впрочем, недавно в полиции заявили, что расследование будут продолжать.

Досудебное расследование еще продолжается, будут назначены дополнительные экспертизы. официальный представитель ДП города Алматы Евгений Лысенко