Как снизить давление без лекарств

Проблемы с давлением можно решить без медикаментов, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила порталу "Доктор Питер" кардиолог научной лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ им. Алмазова Мария Бояринова.

В первую очередь специалист обратила внимание на лишний вес. При ожирении изменяется работа эндокринной и нервной систем, из-за чего повышается давление. Кроме того, лишний вес негативно влияет на уровень холестерина и сахара в крови. Для похудения необходимо понизить калорийность пищи, а также соблюдать водный баланс. При этом врач не рекомендует злоупотреблять водой при гипертонии. Суточная норма - 1,8 литра жидкости зимой и на пол-литра больше летом.

Также Бояринова призвала сократить употребление соли (не более пяти граммов в сутки), ее можно заменить другими специями - куркумой, чесноком и кардамоном. Вместе с тем она считает важным отказаться от маринованных продуктов, квашеной капусты, копченой рыбы, колбасы. Из рациона следует исключить соки, сладкое, йогурты и творожки из-за высокого содержания сахара. Кроме того, кардиолог напомнила о том, что переизбыток кофеина может вызвать резкий скачок давления.

Тем не менее, согласно последним данным, кофе связывают с долгосрочным положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему. Поэтому тем, кто пьет его регулярно, рекомендуется лишь ограничиваться одной-двумя чашками в день. Вместо кофе можно выбрать травяные чаи, красный чай каркаде (если нет гастрита или язвенной болезни желудка), цикорий, какао или простую воду, - объяснила специалист.

Она добавила, что для гипертоников полезны аэробные нагрузки, например, занятия на велосипеде, плавание, быстрая ходьба. Интенсивность таких тренировок не должна превышать пять часов в неделю, к ним можно добавить несколько занятий силовыми упражнениями.

Также специалист напомнила о важности здорового сна (не менее восьми часов, ложиться не позднее 22-23 часов). Она призвала контролировать уровень стресса, поскольку в противном случае кровь насыщается гормонами, повышающими давление.